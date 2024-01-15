6 أعشاب طبيعية تساعد على التركيز وتمنع التوتر.. مفيدة للطلاب فترة الامتحانات

يستعد طلاب المراحل التعليمية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول خلال هذه الأيام، ويبحثون عن المشروبات التي تساعدهم على التركيز في المذاكرة أو قبل دخول الامتحانات.

مشروبات أعشاب طبيعية

وقال الدكتور محمد الصفتي طبيب علاج طبيعي بمستشفى تلا المركزي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأعشاب الطبيعية قد تساعد في تعزيز التركيز وتحسين الذاكرة لدى الطلاب، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الأعشاب الطبيعية سواء جرى تناولها في هيئة مشروبات أو على شكل كبسولات أو تدليك تساعد على ذلك.

أعشاب طبيعية للمساعدة على التركيز

1. الزنجبيل: يعزز الانتباه وينشط العقل، مثل الشاي أو المشروبات الغازية التي تحتوي على زنجبيل.

2. الجينكو بيلوبا: تعتبر محسنًا لتدفق الدم إلى الدماغ، والذاكرة والتفكير، وتتوفر على شكل كبسولات أو سائل.

3. الأشواجاندا: يستخدم لتقليل التوتر وتعزيز الانتباه، ويمكن العثور على مستخلصات الأشواجاندا في صورة كبسولات أو مساحيق.

مشروبات طبيعية

4. الرُزْماري: يحسن الذاكرة ويعزز التركيز، ويُمكن إيجاد زيت الرُزْماري للاستخدام في التدليك أو العلاج العطري.

5. الشاي الأخضر: يحتوي على لافينويدات وكافيين، ويُعزَّز اليقظة والتركيز بشكل طبيعي، ويمكن العثور على مجموعة واسعة من الشايات التي تحتوي على الشاي الأخضر.

6. الليمون: زيت الليمون يُعتبر منشطًا ويزيد من اليقظة، وهناك منتجات للعناية بالجسم التي تحتوي على ليمون مثل صابون الليمون أو زيوت الاستحمام .