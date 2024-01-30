صقيع شديد وثلوج لأول مرة في مصر.. تحذير من 4 أخطاء تسب التسمم

مع زيادة البرودة التي تضرب البلاد، وانتظار سقوط الثلوج لأول مرة في الساعات القادمة، يلجأ الناس لإشعال نيران دفاية الفحم وموقد النار للتدفئة، التي بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، يتسرب منها غاز أول أكسيد الكربون السام، لكن ليست الدفاية وحدها السبب الأساسي لهذه الغازات، فهناك أسباب أخرى للتسمم بالغازات في الشتاء، مثل تسربها من السخان وأخطاء أخرى، ويمكن أن يقع فيها الناس تسبب لهم تسمم، بحسب موقع جودة الهواء الداخلي العالمي.

4 أخطاء احذر الوقوع فيها في الطقس البارد

يعتبر السبب الأشهر للتسمم هو دفايات الفحم وموقد النار الذي يعتبر ملاذ المواطنين في الطقس البارد المنخفض الجوي في ظل سقوط الثلوج، إذ قال عنها «الحداد» في تصريحات لـ«الوطن»، يطلقان غاز أول أكسيد الكربون السام، الذي يدخل إلى الرئة، ثم ينتشر في مجرى الدم، ويؤثر على الجهاز العصبي، وبعدها المخ ومراكز التنفس: «بعد انتشار الغاز في الرئة، يؤثر على مراكز المخ، المريض يدخل في غيبوبة ويموت».

2- تسريب غاز السخانات

من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس في الشتاء القارس، ترك السخانات مفتوحة طوال الليل، وعندها تسرب غاز الكيروسين الذي يعتبر من الغازات السامة، وهو سائلٌ هيدروكربونيٌّ قابل للاشتعال عديم اللون، يستخدم للحرق في مصابيح الكيروسين والسخانات أو الأفران المنزلية.

3- أنظمة التدفئة والتبريد المركزية وأجهزة الترطيب

تطلق بعض أجهزة التدفئة والتبريد المركزية غازات سامة تسبب الوفاة، لذلك يجب الحذر منها، واستخدامها بحرص في أجواء الطقس البارد الذي تمر به البلاد حاليًا.

4- غاز أول أكسيد الكربون مع الشبورة

وبحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قد تسبب الشبورة أو الضباب المننتشر في الأيام شديدة البرودة التي يتسبب فيها المنخفض الجوي في مشكلات صحية، إذ تتنتج غازات سامة، مثل أول أكسيد الكربون، من تفاعل الغبار الجوي مع غاز ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وحمض الهيدروكلوريك مع الماء في بيئة مؤكسدة، وبوجود بعض المعادن مثل النحاس والحديد والمنجنيز والمواد العضوية مثل الهيدروكربونات، ويمكن للرياح أن تنقل ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين إلى مسافات طويلة.