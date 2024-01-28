أرقام جديدة للمصريين في بطولة كأس العالم للرماية.. ريماس تتأهل لأولمبياد باريس

حققت الناشئة ريماس وليد، صاحبة الـ17 عاما، إنجازا جديدا للرماية المصرية بعدما كانت قريبة من التأهل لنهائيات منافسات البندقية ضغط هواء 10 أمتار ببطولة كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 وحتى 1 فبراير والتي تقام بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ريماس تحقق 629.6 بالكسور والعلامة الكاملة

واستطاعت ريماس من تحقيق رقم 629.6 بالكسور والعلامة الكاملة بدون كسور 600 من 600 خلال المنافسات وبفارق 3 نقاط فقط عن التأهيل ولأول مرة يتحقق هذا الرقم على مستوى الناشئات والسيدات.

وكانت ريماس نجحت فى التأهل لأولمبياد باريس المقبل من خلال البطولة الأفريقية الأخيرة التى استضافتها مصر.

ويأتي إنجاز اللاعبة ضمن خطة الاتحاد المصرى برئاسة اللواء حازم حسني لإعداد جيل جديد من الناشئين والناشئات لتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميدان العاصمة الإدارية

وأشار حسني، إلى أن اتحاد الرماية خلق حالة من التركيز للاعبين من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميدان العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للبطولة من ضمن خطة الإعداد الموضوعة، والتي أثمرت عن هذه النتائج والتقدم الملحوظ في مستوى اللاعبين الذين حطموا أرقاما قياسية، ليؤكدوا أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتابع رئيس اتحاد الرماية: «كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي لا يدخر جهدا في مساعدة الاتحاد وأبطال الرماية، حيث يوفر كل الإمكانيات من أجل تأهيل اللاعبين وتسهيل مهمة الاتحاد في تنفيذ خطة الإعداد».

في نفس السياق، أعرب أمجد حسين، المدير الفني لمنتخب البندقية عن سعادته بتطور مستوى الرماة في الفترة الأخيرة، مؤكدا جاهزية المنتخب لتحقيق نتائج ملموسة في أوليمبياد باريس 2024.