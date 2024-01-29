انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «المعلم الرقمي» بالمنيا

شهد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، يرافقه أحمد أبو زيد رئيس قسم التطوير التكنولوجي، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «المعلم الرقمي» الذي يستهدف جميع المعلمين بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين، ويستمر لمدة 8 أيام.

يأتي التدريب تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتنفيذا لتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور عماد عبد البديع مدير إدارة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية، وياسر اليمني وكيل قسم التطوير التكنولوجي ومسؤول التدريب، وريهام عياد مدرب معتمد.

مواكبة المتغيرات من أجل البقاء

وأوضح مدير عام إدارة المنيا التعليمية أثناء متابعته فعاليات البرنامج التدريبي المعلم الرقمي، أن أكثر التحديات التي تواجه المعلم في العصر الرقمي تتبلور في كيفية تطوير مهاراته والمحافظة عليها، وحتمية مواكبة المتغيرات من أجل البقاء، حيث أصبحت مهنة المعلم مزيجاً من مهام التأهيل والتعليم والتوجيه والإشراف والنقد، ولكي يكون دوره فعالاً يجب أن يجمع بين التخصص والخبرة لذا يحتاج المعلم إلى العديد من الدورات التدريبية التي تعقد على مدار العام الدراسي لتطوير ذاته وكفاءته المهنية، ويحرص على مزيد من التطور من خلال القراءات المتخصصة وتصفح الإنترنت، والتواصل مع المعلمين الآخرين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وأوضح أحمد أبو زيد رئيس قسم التطوير التكنولوجي، أن التدريب يستهدف جميع المعلمين بجميع المراحل ويشمل على 6 محاور «المعلم وتحديات العصر، الذكاء الاصطناعي، أمن سيبراني، البريد الموحد، منصات التعلم الذاتي، تدريبات تكنولوجية»، ومدته 8 أيام في كل يوم محور تدريبي مختلف.

توفير بيئة تعليمية مريحة

وأشار عماد عبد البديع مدير إدارة المدرسة، إلى متابعة كل التجهيزات التي يتطلبها البرنامج التدريبي مع توفير تجهيزات تقنية، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث الأثاث والتهوية والإضاءة، وتقديم الدعم المناسب لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج التدريبي.