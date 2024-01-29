«الإسكان» تطرح محلات ووحدات إدارية وحضانة للبيع في المنيا

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع محلات ووحدات إدارية وحضانة تابعة لوزارة الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا، وذلك بالمزاد العلني، صباح يوم 11 من فبراير المقبل.

طرح محالات ووحدات إدارية وحضانة للبيع بالمزاد العلني

وأعلنت وزارة الإسكان أن الطرح يضم الآتي:

1 - بيع عدد 15 محلا بالبدروم بمساحات تتراوح من 16 متر مربع إلى 42 متر مربع تقريبا.

2 - عدد 3 محلات بالدور الأرضي بمساحات من 28 متر مربع إلى 23365 متر مربع تقريبا أسفل مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي، بامتداد شارع الثورة بمدينة مغاغة.

3 - بيع عدد 10 محلات بالمول التجاري بمساحات تتراوح من 12 متر مربع إلى 22 متر مربع تقريبا.

4 - بيع 10 وحدات إدارية بالمبنى الإداري بمساحات من 45 متر مربع إلى 92 متر مربع تقريبا.

5 - بيع عدد 1 حضانة بمساحة 450 متر مربع تقريبا، بمشروع 102 عمارة بحي المطاهرة، شرق النيل، بمركز المنيا بمحافظة المنيا.

قيمة تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه فقط لا غير

وأعلنت الوزارة أن ثمن كراسة الشروط 400 جنيه فقط لا غير، وأن قيمة تأمين دخول المزاد10 آلاف جنيه، على أن يجرى دفع 10% من قيمة مبلغ المزاد فور الرسوم، والباقي 90% يجرى دفعها خلال ثلاثة شهور، من تاريخ جلسة المزاد.

وتقام جلسة المزاد بقاعة مكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل بجوار مجلس مدينة المنيا، بمحافظة المنيا.

وتبدأ الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا، يوم 11 من فبراير المقبل، فيما تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمى بالدقى بمحافظة الجيزة ومن خلال مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمحافظة المنيا.

وكشفت الوزارة أن البيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع، وأن البيع طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط، وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.