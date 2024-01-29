الأوراق المطلوبة لتجديد طلبات انتداب المعلمين في المنيا.. تعرف عليها

حددت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، قسم الانتدابات والتنقلات بشئون العاملين بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، الأوراق المطلوبة لتجديد الندب للعام الحالي 2024-2025.

الأوراق اللازمة لتجديد الندب

ونبهت الإدارة التعليمية في المنيا، على المنتدبين من المديريات الأخرى إلى مديرية التربية والتعليم، بالحضور لديوان عام المديرية لتقديم الأوراق اللازمة؛ لتجديد الندب للعام الحالي 2024-2025.

وتشمل الأوراق المطلوبة لتجديد الندب: طلب تجديد الندب معتمد من جهة العمل، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة أحوال معتمدة، تحليل مخدرات، صورة من طلب النقل لمن تجاوز 4 سنوات ندب.

استلام خطاب الندب من الإدارة التعليمية

وقال مسئول بمديرية التعليم في محافظة المنيا- فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنّ الإدارة التعليمية أرسلت إشارة إلى جميع المدارس تتضمن التنبيه على المديرين والوكلاء ومسئولي جميع المدارس، بخصوص المنتدبين من إدارات أو محافظات، ولم يقم بتجديد الندب يعتبر ندبه لاغيا، وتتحمل إدارات المدارس مسئولية عدم إخلاء الطرف، ومن تم تجديد ندبه ولم يتسلم خطاب الندب من الإدارة التعليمية، يرسل مندوب من المدرسة لاستلام خطاب الندب مع تحمل المسئولية القانونية تجاه ذلك.