ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، ضبط ومصادرة 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن بمدينة الحمام شرق المحافظة، ممنوع تداولها خارج المخابز، وذلك خلال حمة تموينية مكبرة تستهدف الأسواق والمحال والمخابز.

3 حملات تموينية في مرسى مطروح والحمام والضبعة

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان، أنه جرى تنظيم عدة حملات تموينية استهدفت المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق والأسواق والمحال التجارية.

وأشارت إلى أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم عبارة عن 6 أطنان جرى تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء واستعمالها في غير الغرض المخصص لها، وضبط مصنعات لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على صلاحيتها أو مصدرها بعدد 44 عبوة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تموينية أخرى تخص بعض المخابز البلدية العاملة.

مضبوطات في الحملات التموينية

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح أن المخالفات التي جرى ضبطها في الحملات التموينية تضمنت التالي:

- ضبط سلع غذائية بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها.

- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل مخابز بلدية.

- عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي.

- عدم وجود سجل الدقيق في بعض المخابز البلدية.

- عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بمستودعات دقيق.

- عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

- عرض لحوم للبيع غير مغطاة.

جرى التحفظ على جميع المضبوطات من الدقيق وأكياس مصنعات اللحوم، وقيدت المحاضر بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على جهات التحقيق.