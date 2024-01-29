6 طرق مضمونة من أجل نوم هادئ لطفلك.. نصائح تحل مشكلة الأمهات

تعزيز نوم أفضل للأطفال وأولياء الأمور من الأمور المهمة التي يبحث عنها الأهل، لأن بكاء الصغار يؤثر بالطبع على نوم وراحة الأمهات، لذلك نستعرض 6 طرق مضمونة لنوم هادئ للطفل، تبدأ بإشراك طفلك في نفس الأنشطة وبنفس الترتيب كل ليلة قبل إطفاء الضوء، وخلق له الإجراءات الروتينية التي تصبح فيما بعد اقل إرهاقًا ويعتاد على النوم سريعا..

روتين الطفل قبل النوم

وبحسب موقع «baystatehealth» وجدت دراسة تبحث في تأثير روتين وقت النوم على أنماط نوم الرضع والأطفال الصغار، جند الباحثون 405 رضع (7-18 شهرًا) وأطفالًا صغارًا (18-36 شهرًا)، تم تحديدهم جميعًا من قبل أمهاتهم على أنهم يعانون من مشكلة في النوم، وقد أدخلوا روتينًا ليليًا لبعض الأطفال في الأسبوعين الثاني والثالث من الدراسة: حمام، أو تدليك للرضع أو غسول للأطفال الصغار، ثم أنشطة مهدئة مثل الحضن أو التهويدة قبل إطفاء الضوء، وفي نهاية الأسابيع الثلاثة، كان الأطفال الذين تم إعطاؤهم روتينًا قبل النوم ينامون بشكل أسرع، ويستيقظون بشكل أقل ولفترات أقصر، وكانوا في حالة مزاجية أفضل في صباح اليوم التالي.

6 نصائح لمساعدة طفلك على الحصول على نوم جيد ليلاً

1. قم بتعيين جدول زمني منتظمًا لمواعيد النوم والاستيقاظ لطفلك، والتزمي به.

2. خلق بيئة للنوم، مثل أن تجعل غرفة نوم طفلك بيئة هادئة ومظلمة وباردة للنوم.

3. إنشاء روتين الاسترخاء مريح قبل النوم، إن الحمام الدافئ قبل النوم، أو الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو الحليب الدافئ أو وقت قراءة القصص، كلها تساعد الطفل على الاسترخاء والاستقرار.

4-تجنب إعطاء طفلك وجبات خفيفة أو مشروبات سكرية قبل ست ساعات على الأقل من وقت النوم.

5. تجنب القصص المخيفة أو البرامج التليفزيونية والأفلام قبل النوم مباشرة، وحتى أخبار المساء قد تكون مزعجة للأطفال قبل النوم.

6. مارس التمارين الرياضية، وتأكد من حصول طفلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تجنب الأنشطة القوية قبل النوم مباشرة.