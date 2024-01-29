مترجمة «فن الحصول على المال»: بدأت كتابة القصص القصيرة منذ 9 أعوام

قالت بسنت علاء، مترجمة كتاب «فن الحصول على المال»، إن موهبة الكتابة بدأت منذ الـ9 أعوام، بكتابة القصص القصيرة، والتعرف على العالم من خلال كتابات الكاتب أحمد خالد توفيق والكاتب نبيل فاروق رحمه الله.

وأضافت «علاء» خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «DMC»، أن دخول كلية الإعلام جاء بناءً على فكرة حب الكتابة وارتباطها بمهنة الصحافة، مشيرة إلى أن النشر كان مرحلة متقدمة لها، حيث بدأت وهي في سن الـ21 في نشر أول كتاب لها وكان باسم «أبسطهالك»، وكانت فكرتة عن تشبية شيء معنوي بشيء مادي بسيط.

وتابعت: «أول رواية كانت «تلغراف»، وتجاوب على سؤال لو حد تم إنكار نسبه في سن كبير، إزاي ده بيأثر على أوراقه، وصورته في المجتمع».