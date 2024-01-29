مراسلة «DMC»: ارتفاع عدد زوار معرض الكتاب من مختلف الأعمار

كشفت مراسلة قناة «DMC»، تفاصيل فعاليات اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، مشيرة إلى أنه تم اختيار اسم الدكتور سليم حسن عالم المصريات ليكون شخصية هذا العام من المعرض.

وأضافت أن أجندة اليوم الخامس كان يوجد بها جلستان رئيسيتان؛ أولهما جلسة «استرداد الآثار المصرية» في القاعة الدولية وكانت بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، والثانية بعنوان «مبدعون وجوائز»، وكانت تشهد عددا كبيرا من الجمهور المهتم بعلم المصريات، لافتة إلى أن هناك عدد كبير من الزوار من كافة الفئات العمرية ليس فقط للقراءة ولكن لحضور الفعاليات اليومية؛ إذ يعد معرض الكتاب من أكبر المعارض الدولية على مستوى العالم أجمع.

تعديل سلوك الطفل المصري

وتابعت مراسلة قناة «DMC»، أن هناك عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية وجلسات وندوات خاصة بقسم الطفل لتعديل سلوك الطفل المصري، كما أن هناك كورال الأطفال بمركز الجيزة داخل المعرض والسيرك القومي.

وأشارت إلى أنه تم انطلاق المعرض من يوم 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا ما عدا الخميس والجمعة.