محمد بشاري ضيف القاعة الدولية في معرض الكتاب الجمعة

يحل المفكر محمد بشاري ضيفا خاصا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الندوة المقرر انعقادها بعنوان «صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا»، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف، بالقاعة الدولية.

رؤية جديدة لحقوق المرأة المسلمة

ستشارك في الندوة الدكتورة نسرين بغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالله النجار، أستاذ الدراسات العليا ورئيس قسم القانون في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، وستدير الندوة الكاتبة نشوى الحوفي.

وسيطرح «بشاري» في الندوة رؤية جديدة لحقوق المرأة المسلمة، ويسلط الضوء على أهمية استعادة حقوقها وتعزيزها في جميع المجالات، سواء داخل المنزل أو في ساحات العمل.

حق الكد والسعاية

كانت دار نهضة مصر للنشر، أعلنت إصدار كتاب جديد لمحمد بشاري بعنوان «حق الكد والسعاية» الذي يأتي في وقت يشهد فيه الجدل والنقاش المكثف، حول إحياء فتوى «حق الكد والسعاية»، التي تنص على إعطاء الزوجة حقها الشرعي من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب حقها الشرعي في الميراث، ويهدف الكتاب، إلى تأصيل حقوق المرأة المسلمة، وفقًا للنظرة الاجتهادية الشرعية، وتوضيح القواعد الشرعية والثوابت الدينية التي تدعم فكرة «حق الكد والسعاية».

ويُعد محمد بشاري من الأسماء المرموقة في المجالات الفقهية والعلمية، حيث يشغل منصب أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جرى تكريمه بوسام جمهورية مصرالعربية من الطبقة الثانية عام 2019، لتفانيه في العمل الديني والتعليمي.