غلق عيادات طبية ومعملين للتحاليل بدون تراخيص في بني سويف

تمكنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالمحافظة، من غلق مجمعين للعيادات الطبية الخاصة، ومعملين تحليل، لإدارتهما بدون ترخيص، خلال حملة مفاجئة اليوم الاثنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويف

وشنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، اليوم، والتي تضم في عضويتها فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف بقيادة المحاسب أحمد دهشان، وإدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

غلق معملين تحليل ومجمعين للعيادات الطبية الخاصة

وتمكنت الحملة من غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيص، في بني سويف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تكثيف متابعة المنشآت الطبية الخاصة

كان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، قد وجه إدارة العلاج الحر، بتكثيف المتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد المخالف منها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن لجنة حماية المستهلك تمكنت اليوم من تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا خلال عدة حملات على أماكن تداول السلع الغذائية كالمحال الغذائية والأسواق، كما تحفظت على كميات من الأسماك المنتهية الصلاحية.