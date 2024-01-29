مفاجأة الباسبور المصري.. 16 دولة يمكنك زيارتها بدون تأشيرة

السفر يُعد من الاهتمامات التي تشغل بال الكثيرين، وخاصةً إذا كان للتنزه خارج البلاد، ويتساءل محبو السفر على الأماكن الأكثر راحة والأقل تكلفة، إذ يوجد بعض البلاد التي تسمح للدخول بها بالباسبور المصري فقط ودون تأشيرة، وكل ما يقوم به الشخص هو حجز تذكرة طيران للذهاب والعودة واختيار الفندق، وفقا لموقع «passportindex»، يوجد 16 دولة يمكنك زيارتها بدون تأشيرة، كالآتي..

خطوات وشروط الدخول لكل دول

وتختلف خطوات الدخول لكل دول وفقًا لقوانينها، والشروط التي يجب على المسافرين الالتزام بها، وهو أن يكون لديهم جواز سفر صالح وسارٍ، وتذكرة سفر مؤكدة بالذهاب والعودة لأرض الوطن مرة أخرى، ومستند يؤكد ويثبت إقامة المسافر خلال فترة الزيارة، بالإضافة لتقديم ما يثبت أن المسافر سيتحمل تكاليف رحلته وإقامته بالدولة المسافر لها.

15 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصري دون تأشيرة

- بربادوس في أمريكا الشمالية، يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

- بنين في إفريقيا يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

- دومينيكا، دولة في الكاريبي، يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة وهذه لمدة 21 يوما فقط.

- جامبيا في إفريقيا ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط بدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

- غينيا ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، بدون تأشيرة مع عدم تحديد مدة زمنية معينة.

- هايتي في أمريكا الشمالية ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

الأردن وهونج كونج

- الأردن ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة شهر فقط.

- هونج كونج ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

- إيران ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة ولمدة 21 يوما فقط.

- ماكاو في آسيا يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

- ماليزيا ويمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

- موريشيوس في إفريقيا، يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط، وبدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

- سانت فنسنت وجزر جرينادين بأمريكا الشمالية يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة لمدة 3 اشهر.

- ميكرونيزيا في أوقيانوسيا، يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة لمدة شهر.

- سانت كيتس ونيفيس في أمريكا الشمالية يمكن السفر إليهما بالباسبور المصري فقط وبدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.