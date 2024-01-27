الاقتصاد الوطني خط أحمر.. كيف واجهت الداخلية مزيفي العملات المحلية والأجنبية؟

نفذت وزارة الداخلية عدة ضربات استباقية لضبط تجار العملة الأجنبية والمحلية المزيفة خلال الفترة الماضية، كما كشفت القوات عن مخطط جديد لتجار العملة حيث تمكنت من القبض على مندوب إحدى الشركات بحوزته 72 ألف دولار مزورة داخل أحد البنوك بمدينة سمنود في محافظة الغربية.

وقالت تحريات مباحث الأموال العامة والأمن العام، إن الواقعة بدأت بحضور مندوب إحدى الشركات إلى فرع البنك الأهلى بمدينة سمنود وبحوزته 102 ألف دولار لتغييرها واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة فئة 100 دولار.

وتم التحفظ على المتهم، والمبلغ المزور، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.