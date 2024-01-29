الكنيسة الأسقفية تعلن غدا الفائز في جائزة علي السمان

يستعد المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، للإعلان عن جائزة باسم الدكتور علي السمان، غدا، الموافق 30 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً، بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور علي جمعة، المفتي السابق، والدكتور نظير عياد، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، المطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي، سفير الفاتيكان، عدد من سفراء الدول منها السويد، قبرص، النمسا، عدد من الشخصيات العامة والمثقفين.

جائزة الدكتور علي السمان للأعمال والمبادرات الأدبية

وستمنح الجائزة إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار والتعاون المسيحي الاسلامي، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي السمان كان رائداً للحوار المسيحي الإسلامي، حيث أنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الإبراهيمية الثلاث في باريس عام 1994 وترتب على هذا الاجتماع أن الدكتور علي السمان أعد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الأولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، علماً بانه سيتم الإعلان عن الجائزة رسمياً يوم 30 يناير 2024، الساعة 6 مساء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

وبحسب الكنيسة الأسقفية تم الاتفاق على يوم 30 يناير لأنه في 2002 كان اليوم الذي تم توقيع اتفاقية الحوار والتعاون بين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والأزهر الشريف سينشر إعلان الجائزة على موقع المركز وصفحته على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي.