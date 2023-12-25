رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة الصم وضعاف السمع

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خدمة الصم في كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية، إذ تم الإعلان عن بدء خدمة إلكترونية للصم وضعاف السمع بلغة الإشارة، على منصات الكنيسة الأسقفية.

رئيس الأساقفة: رسالة العيد هي السلام

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ، أن رسالة العيد هي السلام، إذ لا نقدر أن نعيش دون سلام الله في حياتنا.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن نكون في علاقة قوية بالمسيح يسوع، إذ نحسب كل الأشياء من أجل المسيح نفاية، حيث إن المسيح هو الطريق والحق والحياة.

الكنيسة الأسقفية تحرص على إيصال رسالة العيد إلى جميع الناس

الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحرص على إيصال رسالة العيد إلى جميع الناس، بما في ذلك الصم وضعاف السمع، حيث تم الإعلان عن بدء خدمة إلكترونية للصم بلغة الإشارة، وذلك لتوفير التعليم الديني والخدمات الكنسية لهم.