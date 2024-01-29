إقليم الإسكندرية يحتقل بتنصيب أسقف جديد في جامبيلا

احتفل إقليم الإسكندرية بتنصيب أسقف جديد بالكاتدرائية الأنجليكانية بجامبيلا، إذ تم تنصيب الأرشيدياكون جيريما بول مطرانا لأبرشية منطقة جامبيلا، والتي تقع أقصى غرب إثيوبيا وتجاور السودان، إذ يكون بها خدمة ممتددة، ويزيد عدد كنائسها عن 150 كنيسة.

الكنيسة الأسقفية في جامبيلا

وأعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن سعادته بتنصيب المطران جيرميا بول مطرانا لجامبيلا، الذي سيقود الكنيسة في مرحلة جديدة مليئة بالحماس، بالإضافة إلى توصيل رسالة السيد المسيح إلى الشعب.

معلومات عن المطران جيرميا بول

وولد المطران جيرميا بول في جامبيلا، وبدأ خدمته في الكنسية مبكرا، ورُسم خادما علمانيا في كنيسة القديس لوقا الأنجليكانية في جامبيلا عام 2003، وكانت كنيسة القديس لوقا أول كنيسة أنشئت في جامبيلا عام 1996، وفي عام 2004 رُسم شماسا، وقضى أربع سنوات شماسا في الكنيسة.

وفي عام 2011 بدأ دراسته في كلية اللاهوت الأسقفية في مصر، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، وخلال تلك السنوات التي قضاها في مصر، خدم في الخدمة السودانية في كاتدرائية جميع القديسين بالقاهرة، وعمل في خدمة اللاجئين التابعة للكنيسة الأسقفية.

وبعد تخرجه في عام 2015، عاد جيرميا إلى وطنه، وبدأ العمل كمُحاضر في كلية لللاهوت الأسقفية التي أُنشأت حديثا، وهي تابعة لكلية اللاهوت الأسقفية بمصر، وتُعرف في جامبيلا باسم القديس فرومنتيوس.

وفي عام 2021 تم تعينة أرشيدياكون بأبرشية جامبيلا حتى وصولا للعام الجاري، وتم تعينة مطرانا بأبرشية جامبيلا.