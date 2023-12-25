الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ «الأسقفية» بعيد الميلاد المجيد

زار القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك، وقدما التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

واستقبالهما المطران سامي شحاتة مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.

احتفال الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

واحتفلت الكنيسة الأسقفية، أمس، حيث صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

وهنأ رئيس الأساقفة الشعب بفوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.

كما وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.