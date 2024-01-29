5 ظواهر جوية وأمطار على 14 محافظة.. ماذا يحدث في الطقس هذه الأيام؟

طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، ارتفاع أمواج البحر، ظواهر وتقلبات جوية عدة كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. فماذا يحدث في الطقس خلال هذه الأيام؟.

5 ظواهر جوية

قالت «الأرصاد» إن هناك 5 ظواهر جوية تسيطر على البلاد خلال هذه الأيام، وهي:

- منخفض جوي.

- انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

- نشاط للرياح يزيد من برودة الطقس.

- أمطار متفاوتة الشدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لترتفع الأمواج بنسبة 3 إلى 4 أمتار، وتصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومترا/ساعة.

أمطار تضرب 14 محافظة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لتساقط أمطار على عدد من المحافظات، بدءًا من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وهي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية).

- أمطار متوسطة على مناطق من: (دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (الغربية - الشرقية - المنوفية).

- قد تمتد خفيفة إلى مناطق من: (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

منخفض جوي يضرب البلاد

وبيَّنت «الأرصاد» في وقت سابق سبب هذه الظواهر التي تسيطر على أنحاء البلاد هذه الأيام، بأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة، بالإضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو.