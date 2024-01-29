تحذير عاجل من «الأرصاد» بسبب حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح نشطة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تضرب موجة أمطار غزيرة المحافظات الساحيلة وتمتد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، لتشمل محافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

تحذير عاجل من الطقس اليوم

وأطلقت الأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية تحذيرا عاجلا من حالة الطقس اليوم، حيث يصاحبه أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة سرعات الرياح، بسبب استمرار تقدم الغطاء السحابي الممطر المصاحب للمنخفض الجوي الذي يؤثر على مصر من السواحل الغربية للبلاد، ويمتد إلى شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أمطار على القاهرة

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ موجة الأمطار تصل خلال ساعات إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة وبنسب تصل إلى 50%، كما تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين على القاهرة والسواحل وحتى شمال الصعيد.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج

ولفتت الأرصاد إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي تعمل على ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4 حتى 5 أمتار، حيث تتراوح سرعات الرياح اليوم بين 60 حتى 70 كيلومترا في الساعة.