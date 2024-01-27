صقيع وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس غدا

يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلا ويتكون الصقيع على المرزوعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار تصل القاهرة وشعور بالصقيع

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.