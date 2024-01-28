«الأرصاد» تحذّر من حالة الطقس.. وتوقعات بسقوط أمطار في 7 محافظات

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، حيث يشهد سقوط أمطار على 7 محافظات ساحلية، مع انخفاض ملموس في قيم الحرارة خاصة مع بداية ساعات المساء وحتى الصباح الباكر، حيث تسود أجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية.

سقوط أمطار في 7 محافظات

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر سحب يصاحبها سقوط أمطار في 7 محافظات مطلة على البحر المتوسط، وهي «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، والبحيرة» بكميات بين متوسطة وخفيفة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت غانم أنّه بداية من طقس غد الاثنين، نشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث يتعمق تأثير المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، إضافة إلى كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تكاثر السحب الممطرة بدءا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بكميات تصل إلى 70% عما شهدنه في الأيام الماضية.