إعلام عبري: أجهزة أمنية إسرائيلية ترفض إنهاء العملية البرية بغزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التعنت المنفذ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن تل أبيب لا ترغب في إيقاف الحرب على قطاع غزة رغم كل المناشدات والمطالبات الدولية لإيقافها.

عدم الرغبة في إنهاء العملية البرية بغزة

وذكر موقع «إسرائيل هايوم» في نسخته الإنجليزية، مساء اليوم، أنه على الرغم من مرونة إسرائيل فيما يتعلق بفترة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات، إلا أن إنهاء العملية البرية في قطاع غزة أمر «غير مطروح» على الطاولة.

استمرار الحرب بين الفصائل والجيش الإسرائيلي

ويشهد القطاع حربا طاحنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 26 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما سقط من الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية الاجتياح البري للقطاع في نهاية أكتوبر أكثر من 520 جنديا وسط محاكمة في نفس الوقت لدولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بعد دعوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل فيها بتنفيذ جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.