صحيفة أمريكية: الفصائل الفلسطينية تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحته

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على لسان مسؤولين إسرائيليين عسكريين أن عددا كبيرا من الأجهزة التي استخدمتها الفصائل الفلسطينية كان مصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح يُعد بمثابة مفاجأة بعد مرور 114 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قدرات متطورة لدى الفصائل الفلسطينية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الفصائل الفلسطينية لديها قدرة على بناء عدة صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب خبراء عسكريين وسط استمرار التسليح لمقاتلي الفصائل من أسلحة مأخوذة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قلل من إمكانية حصول الفصائل الفلسطينية على الأسلحة الإسرائيلية، مبينة الصحيفة أن إسرائيل استخدمت أسلحة منذ 17 عاما ضد غزة وحاليا يتم استخدامها ضدها.

الذخائر التي لم تنفجر وقعت في يد الفصائل

بدوره، علق مايكل كارداش، النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية، على الأمر ليوضح أن الذخائرة التي لم تنفجر وقعت في يد الفصائل التي قررت تفجيرها في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.

فشل إسرائيلي جديد

ويشير خبراء الأسلحة بحسب الصحيفة إلى أن نحو 10% من الذخائر لا تنفجر ولكن قد يكون الرقم أكبر من ذلك في الواقعة الإسرائيلية، حيث يصل فشل الصواريخ الإسرائيلية المطلقة إلى 15% وهذه الصواريخ كانت في حقبة حرب فيتنام، وأوقفت أمريكا وعدة دول استخدامها منذ فترة طويلة.