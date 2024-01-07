باحثة: المطبخ الصعيدي تراث فرعوني عريق

قالت أسماء حسنين، الباحثة في التاريخ بجامعة عين شمس، إنّ الشعب المصري يرى أن «لقمة العيش» مرتبطة بكل تفاصيل حياته ومناسباته، والطعام والشراب مهم وحاضر وأساسي بكل مناسباته، ولذلك تفنن في صناعة الأطعمة وربطها بالمناسبات المختلفة.

علاقة عادات مطبخ الصعيد بالطعام الفرعوني

وأضافت الباحثة في التاريخ بجامعة عين شمس، خلال حديثها مع الإعلامية سناء منصور، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc» أن الذي يميز المطبخ الصعيدي هو أنه وليد للمطبخ الفرعوني، وأغلب عاداته متوارثة عن القدماء المصريين، خصوصا وأن حضارة المصريين القدماء بنيت أغلبها في الصعيد، وعادات المصريين القدماء في المطبخ وأدوات الطبخ توارثتها محافظات الصعيد المختلفة، وتختلف التفاصيل من محافظة لأخرى.

الطبخ داخل الفخار.. ميراث من الفراعنة

وشرحت الباحثة في التاريخ بجامعة عين شمس، أن الطبخ داخل الفخار هو ميراث من الفراعنة، فهم أول من عرفوا الطبخ في الفخار، خاصة وأن الفخار يعطي مذاقا خاصا للطعام، موضحة أن أهل الصعيد توارثوا تجفيف الخضار واستخدامه طول العام، من الفراعنة القدماء، مثل تجفيف البامية والملوخية.