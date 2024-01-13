خلطة لإزالة دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط.. «كله هيلمع»

تنظيف المطبح والبوتاجاز والحوائط من الأشياء التي تعاني منها الكثير من السيدات، إذ تشكل إزعاجا كبيرا لهن، وذلك لتراكم الدهون والبكتيريا سواء على الأرضيات أو الحوائط أو حتى الأطباق، إثر استخدام البوتاجاز في طبخ الأكلات، فضلا عن تراكم الأبخرة، كما تعاني بعضهن من تنظيف سيراميك المنزل، لذلك يبحث الكثير عن خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط.

خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط

وتستعرض «الوطن»، خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط، وفق ما جاء في موقع «thespruce»، لإضفاء نظافة على هذه الأماكن، وهي كالتالي:

خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ من الملح الخشن

ويمكن استخدام خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط، عن طريق استعمال الملح الخشن لتنظيف المطبخ ويمكن تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وهي:

- إحضار نصف كوب من الماء.

- إحضار معلقتين من الملح الخشن.

- إضافة نصف كوب من الخل الأبيض.

- إضافة نصف كوب من الصابون السائل القابل للتحلل.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- إضافة بعض قطرات زيت الليمون.

- ضعي الملح في الماء، وامزجي الخل والصابون السائل وعصير الليمون بإناء منفصل.

- قلبي الخليط بخليط الماء والملح حتى أن يصبح سميكا.

- ضيفي 10 قطرات من زيت الليمون العطري لرائحة معطرة.

- استخدمي الخليط في تنظيف المطابخ للسيراميك والتخلص من الدهون.

خلطة ناسفة لـ دهون السيراميك والحوائط من الخل

كما يمكنك استخدام استخدام خلطة ناسفة لـ دهون المطبخ والسيراميك والبوتجاز والحوائط، عن طريق استعمال الخل وهي كالتالي:

- اخلطي نصف كوب من الخل وبيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من الماء.

- ضيفي ربع كوب من مسحوق غسيل الأطباق.

- قومي برش الخليط على الحوائط التي تتراكم عليها الدهون.

- اتركي الخليط على أماكن الدهون لمدة 10دقائق.

- امسحي مكان رش الخليط بأسفنجة.

- ثم امسحي الحائط أو السيراميك بقطعة قمشا نظيفة.

خلطة ناسفة لـ دهون البوتجاز من صودا الخبز

يمكنك تنظيف البوتاجاز باستخدام خلطة ناسفة من صودا الخبز، كما تستخدم في تنظيف المطبخ أيضا، وإزالة الدهون والبقع، وهي كالتالي:

- اخلطي نصف كوب من صودا الخبز مع لترين من الماء.

- رجي الخليط الموجود في الزجاج جيدا.

- قومي برشه على أماكن وجود الدهون، ومنها البوتاجاز.

- اتركي الخليط على البوتاجاز لمدة ربع ساعة.

- استخدمي أسفنجة لتنظيف البوتاجاز.

- ثم استخدمي قطعة قماش قطنية نظيفة للتخلص من بقايا الخليط.