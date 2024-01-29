مصدر من أسرة الشناوي يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الأهلي

لا يزال طلب اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، رحيله عن النادي، محل اهتمام من قبل عشاق الساحرة المستديرة، إذ يتساءل البعض هل يغادر «الشناوي» المارد الأحمر، وخاصة بعد إعلان النادي مؤخرا التعاقد مع حارس مرمى فريق البنك الأهلي، محمد أبو جبل.

مصدر من أسرة محمد الشناوي، فَضَّل عدم ذكر اسمه، أكد لـ«الوطن»، أن طلب اللاعب الرحيل عن النادي الأهلي لم يكن مفاجئا بالنسبة للفريق، خاصة بعد التعاقد مع «أبو جبل»، عقب إصابة الشناوي بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباريات كأس أمم أفريقيا، وهو ما جعله يغادر إلى ألمانيا متوجها للعلاج.

تفاصيل طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي

المصدر أكد في تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، أن محمد الشناوي طلب قبل أشهر الرحيل عن النادي الأهلي لتلقيه عروضا أفضل في أندية خارج مصر: «مش المرة الأولى اللي طلب فيها محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي، جاله عروض أفضل ولقى مستقبله هيكون أفضل حال الاحتراف خاصة في الأندية الإنجليزية أو السعودية».

محمد الشناوي أبلغ مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري، وفق المصدر المقرب من أسرته: «مش عارف ليه توقيت الإعلان دلوقتي، بس المؤكد أنه طلب الرحيل أكتر من مرة قبل أشهر، هو أكيد الإعلان وهو مصاب مكنش أفضل وقت لكن الشناوي بالفعل كان هيمشي لأنه عنده عروض احتراف أفضل».

كيف تلقى الشناوي نبأ تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل؟

المصدر قال إنه تلقى نبأ التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل، بصدر رحب: «هو كان هادي جدا وهو بيتلقى الخبر لأنه كان ناوي على الرحيل، بس الإعلان في الوقت ده وبعد الإصابة ربما سبب له ضيقا للحظات لكن هو المؤكد أنه كان هيرحل ومبلغ النادي من شهور».

محمد الشناوي، كان قد أصيب أثناء مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ودعها الفراعنة بالأمس، وغادر لتلقي العلاج وإجراء جراحة في ألمانيا.