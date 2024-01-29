إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وإزالة 21 تعديا على أراضي الدولة بالإسماعيلية

نجحت محافظة الإسماعيلية في إيقاف عملية بناء منزل بدون ترخيص في نطاق حي ثان الإسماعيلية ضمن الحملة المكبرة للتصدي لأي محاولة خلال الفترة الحالية والحفاظ على أملاك الدولة.

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إنه تم إيقاف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة دور أرضي بشارع أحمد صقر بمنطقة حي العبور، والتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن اليوم الاثنين نجحت حملة مكبرة في إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية وأملاك الدولة في ثالث أيام انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.

واضاف بشارة، أن الحملة تضمنت إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة، بمساحة 9 قراريط، و4 أسهم عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة 9 حالات تعدٍّ بولاية المحافظة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

بشارة: الحملة مستمرة لمدة شهر

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تم متابعة اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 من حملة إزالة التعديات، والمستمرة حتى يوم 16 فبراير الجاري.

وقال بشارة إنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.