الكنيسة ترسم أساقفة جدد للإيبارشيات في 10 مارس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لرسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية من الأساقفة في شهر مارس المقبل، حيث كانت المرة الأخيرة لرسامة أساقفة جدد على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ عامين في عام 2022.

سكرتير المجمع: رسامة أساقفة جدد 10 مارس المقبل

وقال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني قداس رسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية، يوم الأحد 10 مارس المقبل، كما يقرأ الأساقفة الجدد التعهد الأسقفي وترسم ملابس الخدمة الأسقفية.

ويأتي طقس رسامة أساقفة جدد بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفاع الصوم الكبير المعروف باسم «الصوم المقدس» حيث تبدأ الكنيسة الصوم الكبير يوم 11 مارس المقبل والذي يسبق الاحتفال بـ«عيد القيامة المجيد 2024» والذي تحتفل به الكنيسة 5 مايو المقبل، بعد 55 يوم صوم.

الإعداد لرسامة أساقفة جدد

وكان البابا تواضروس قد ألتقى بعدد من الرهبان والكهنة في الإيبارشيات الخالية من الأساقفة لمناقشتهم حول اختيار الأسقف الجديد في كل إيبارشية حيث اجتمع البابا مع رهبان دير الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ عبر ZOOM، خلال الأيام الماضية، وكذلك كهنة جنوب ألمانيا، كما استقبل في المقر البابوي في القاهرة اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي في نهاية العام الماضي، والتقي مع الأنبا صليب، المشرف على إيبارشية المنصورة لمتابعة الأوضاع في الإيبارشية، أصدر البابا قرار بابوي في نهاية العام الماضي بتكليف القمص بيشوي، سوريال، وكيل مطرانية مارسيليا بالإشراف الإداري على الإيبارشية وتقديم تقارير دورية.