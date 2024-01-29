‎حجز شقق الإسكان المتميز.. مصدر يوضح كل التفاصيل

تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رواد المواقع عن حجز شقق الإسكان المتميز، وهل هناك طروحات جديدة أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كذلك تطرقت التساؤلات إلى تفاصيل الإسكان المتميز.

أهم المعلومات عن حجز شقق الإسكان المتميز

« الوطن» توضح من خلال التقرير التالي، أهم المعلومات عن حجز شقق الإسكان المتميز، وتفاصيله.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وافق على طرح تكميلي لحجز شقق الإسكان المتميز في مدينتي العبور بمحافظة القليوبية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

وأضافت المصادر أن الطرح الجديد لحجز شقق الإسكان المتميز، هو طرح تكميلي للاعلان الأول الذي أعلنت عنه الوزارة عن التقديم الإلكتروني له يوم الأحد 21 يناير من العاشرة صباحا وحتى 11.59 قبل منتصف ليل نفس اليوم، ولم يتمكن كثيرون من التقديم، لذلك قرر الوزير طرح اعلان جديد لاستكمال الطرح السابق.

أشارت المصادرإلى أن الحكومة المصرية، وتمثلها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حريصة على تحقيق المواطنين المستحقين للطرح أكبر استفادة من حجز شقق الإسكان المتمي، والذي يبلغ عدد وحداته السكنية 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

حجز شقق الإسكان المتميز إلكترونيا

وتابع: «يتم حجز شقق الإسكان المتميز إلكترونيا، وذلك بنظام أسبقية الحجز، من خلال الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان، في الموعد والتوقيت الذي ستحدده الوزارة، ثم الدخول على الموقع وتسجيل الدخول، يتم اختيار مشروع شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور أومدينة أسيوط الجديدة، ثم الضغط على أيقونة حجز الآن واختيار الوحدة السكنية».