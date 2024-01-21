عاجل.. رابط حجز شقق الإسكان المتميز في العبور وأسيوط الجديدة.. الأسعار وطرق السداد

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، اليوم الأحد موعداً لبدء الحجز على 1080 وحدة كاملة التشطيب في شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، غداً الاثنين 22 يناير الحجز على 80 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة.

أسعار وأقساط شقق الإسكان المتميز

وعن أسعار شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، فقد سجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، واستكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، ويتم سداد 87 ألف جنيه، وفي وقت التعاقد يتم سداد 68 ألف جنيه، بحيث يتبقى 70% يتم سدادها من على 3 إلى 7 سنوات.

أسعار شقق الإسكان المتميز في مدينة أسيوط الجديدة

ووفقاً لوزارة الإسكان فإن شقق الإسكان المتميز في مدينة أسيوط الجديدة تبلغ مساحتها 63 مترًا، وقيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

وعن الأقساط الخاصة بشقق الإسكان فيتم سداد 20 % من قيمة الوحدة بإجمالي 38 ألف جنيه، ويتم سداد 41 ألف جنيه وقت الاستلام، وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة، ويتبقى 70% يتم السداد على أقساط لمدة 3 سنوات أو 7 سنوات.

رابط حجز شقق الإسكان المتميز

يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان المتميز الدخول من هنا لموقع التعمير والإسكان، وذلك من خلال الحساب الخاص بكل متقدم، ويتم الحجز من خلال أكواد الوحدات المتواجدة في كراسة الشروط.