طريقة زراعة البصل الأخضر في المنزل.. «أورجانيك وموفر»

أصبحت الزراعة في المنازل، سواء على الأسطح أو بالشرفات، من الطرق التي يتبعها كثيرون مؤخرًا، بديلا للشراء من الأسواق، ولضمان جودة الخضروات وأن تكون «أورجانيك»، إلى جانب ضمان وجودها في أي وقت من العام.

زراعة البصل بالمنزل

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن هناك عدة طرق لزراعة البصل الأخضر في المنازل، يمكن اتباعها للوصول إلى محصول جيد وفي أقل مساحة ممكنة، سواء فوق الأسطح أو في أحواض زراعة بالشرفات، ومنها زراعة البصل الأخضر عن طريق البذور، حيث تزرع في أحواض ثم تترك النباتات لتنمو إلى أن تصل لمرحلة القطف، وهذه عادة تتبع بالمنزل، وتزرع البذور في هذه الحالة بمعدل من 5 لـ6 جرامات للمتر المربع الواحد.

حصاد البصل الأخضر

وأشارت المهندسة تريزا سعد عطا الله، إلى أن هناك طرق عديدة لزراعة البصل الأخضر ومنها زراعة البصيلات وتستخدم عادةً في الحقول، وقد تستخدم أيضا بالمنزل، وفيها تستخدم بصيلات قطرها حوالي 1 إلى 2 سنتيمتر، وتزرع على عمق 5 سنتيمتر بالتربة وعلى مسافة 5 سنتيمتر بين بعضها البعض على ريشتي خطوط بعرض 50 سنتيمتر، وكذلك زراعة الشتلات بنفس طريقة زراعة البصيلات، إلى جانب زراعة أبصال متوسطة أو كبيرة الحجم بعد تقسيمها طوليا إلى جزئين أو أكثر، بحيث يحتوي كل قسم على قطعة من الساق، ولكن تعتبر هذه الطريقة مكلفة اقتصاديا.

ويراعى أن يحصل محصول البصل الأخضر على كميات من العناصر السمادية، ويُحصد بمجرد وصول البصلة إلى الحجم المناسب واقتلاعها يدويا ثم تقليم الجذور وتزال الحراشيف الخارجية الميتة والمتحللة.