أهالي جنوب رفح يواصلون زراعة نبات الفول بعد نجاح تجربته العام الماضي

بدأ عدد من المزارعين بمناطق جنوب رفح، العمل على زراعة نبات الفول بكميات كبيرة لأول مرة، وذلك بعد نجاح زراعته بشكل تجريبي في بعض المزارع.

قال عبد القادر سويلم من قرية شيبانة جنوب رفح، لقد نجحت جميع الزراعات، سواء التي يتم ريها على مياه الآبار أو تلك التي يتم سقيها على مياه المطر.

نجاح تجربة العام الماضي

وأضاف «سويلم» أنه تمت العام الماضي تجربة زراعة نبات الفول، وقد نجحت التجربة بعد مرور ما يقرب من 4 شهور، ولذلك قرر العيد من المزارعين، تحصيص دونمات من الأراضي لزراعة نبات الفول، بجانب الشعير والقمح، وشتلات الزيتون واللوز

زراعة الفول دون غطاء بلاستيك

وقال مهدي صالح أحد المزراعين من جنوب الشيخ زويد، إنه قام العديد من المزارعين باستقدام بذور الفول، بنوعيات جديدة من المحافظات الأخرى، بعد ثبات نجاح زراعته في المنطقة، وقد تم ريه على مياه الآبار، وبدرجة برودة عادية، أي بدون غطاء بلاستيك، مثله مثل القمح والشعير، مما يدل هذا على أن تكلفة زراعته ليست كبيرة، ولهذا سوف يكون له مستقبل كبير في المنطقة، شأنه شأن الزراعات الأخرى القديمة

أرض سيناء خصبة وتصلح لجميع الزراعات

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة مديرية الزراعة بشمال سيناء لـ«الوطن»، إن أرض سيناء خصبة، وتنجح بها جميع الزراعات، ولكن المزارع السيناوي تعود على بعض الزراعات القديمة، ولكن هناك زراعات حديثة تمت تجربتها ونجحت، مثل الفول والبرسيم، ولذلك سوف يتم مد صغار المزراعين بتقاوي ومستلزمات، بناء على تعليمات المحافظ، ووزارة الزراعة، لإضافة أنماط أخرى للمزارعين السيناويين.