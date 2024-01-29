عودة المياه لقرية كسفريت بالإسماعيلية عقب انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، عن عودة مياه الشرب بشكل كامل لقرية كسفريت، بعد انتهاء أعمال الصيانة لخطوط المياه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن الشركة القابضة لمياه الشرب انتهت من إصلاح كسر خط المياه الذي أثر على منطقة كسفريت المحطة بمركز فايد في الإسماعيلية، وتم البدء في ضخ المياه بشكل طبيعي.

توفير خزانات مياه متنقلة

وأكدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، أن شركة مياه الشرب وفرت سيارات خزانات مياه الشرب الصالحة للمواطنين لحين ملء المواسير الفرعية بالمياه.

وقال البيان، إن السيارات لا زالت متواجدة حتى الآن في نطاق القرية، لحين عودة المياه بشكل طبيعي إلى كامل أنحاء القرية والعزب والتوابع القريبة منها.

انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق

وكانت عدة مناطق تعرضت لانقطاع المياه مساء اليوم الاثنين في مناطق متفرقة داخل مدينة الإسماعيلية بسب كسر في ماسورة رئيسية، وذلك في شارع رضا وشارع المدارس وأجزاء من حي ثالث الإسماعيلية.