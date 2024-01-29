التنسيق الحضاري يعرض الفيلم التسجيلي «قاهرة بين القصرين» في الهناجر

في إطار تعزيز القيم الإيجابية بأهمية التراث يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبيت المعمار المصري بعرض الفيلم التسجيلي «قاهرة بين القصرين» بسينما الهناجر بدار الأوبرا، وذلك في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 2 فبراير2024.

التعريف بالتراث العمراني والمعماري للقاهرة

يأتي ذلك في إطار نشر الثقافة العمرانية والمعمارية والتعريف بالتراث العمراني والمعماري للقاهرة، حيث يعد الفيلم التسجيلي «قاهرة بين القصرين» فكرة وتوثيق الدكتور نزار الصياد يوثق الفيلم التغيرات العمرانية التي طرأت على قلب مدينة القاهرة بمنطقة بين القصرين في الفترة من العصر الفاطمي إلى العصر العثماني عن طريق استخدام الواقع الافتراضي.

الفيلم من إنتاج الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية التراثية وسيرة القاهرة، وإعداد الدكتور نزار الصياد وبمشاركة، عبدالعظيم فهمي وحسن حافظ وإخراج هشام عبدالحميد.