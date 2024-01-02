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«التنسيق الحضاري» يتقدم بمقترح لتطوير مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

كتب:

إلهام الكردوسي
06:18 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
مسجد إبراهيم الدسوقي

مسجد إبراهيم الدسوقي

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تقديم مقترح مشروع لتطوير المنطقة المحيطة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، أو المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، ضمن المشروعات التي يشارك الجهاز في تطويرها بمختلف المحافظات.

إزالة التشوهات من المنطقة المحيطة بمسجد سيدي إبراهيم

وأوضح محمد أبو سعدة لـ «الوطن» أنه تم تقديم مقترح لتطوير المنطقة المحيطة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، بهدف إزالة التشوهات التي تؤثر على الصورة البصرية للميدان، وإعادة تصميم الفراغات العامة المحيطة بالمسجد، بما يتناسب مع سكان المنطقة.

برتوكول مع محافظة كفر الشيخ للبدء في تنفيذ المشروع

ولفت إلى أن الجهاز وقع برتوكولا مع محافظة كفر الشيخ للبدء في تنفيذ المشروع، في الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية مدينة دسوق كمحور ثقافي وحضاري، وبالتحديد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي بناه إبراهيم الدسوقي، ويعد أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء الدول.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي