مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة سبق اتهامه في 3 قضايا: «قتل – شروع في قتل - سلاح ناري»، ومطلوب ضبطه في واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه.

وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على «بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.