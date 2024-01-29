مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالمنوفية
كتب:
محمد بركات
08:25 م | الإثنين 29 يناير 2024
وزارة الداخلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة سبق اتهامه في 3 قضايا: «قتل – شروع في قتل - سلاح ناري»، ومطلوب ضبطه في واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه.
وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على «بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.