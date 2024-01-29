ضبط 5 أطنان أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان أسماك هورس مجمدة داخل أحد الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل توزيعها بالأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جاءت الحملة التموينية في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أي مخالف يتلاعب بقوت المواطنين.

حملات تموينية في مدن البحيرة

يشار إلى أن مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة شهدت أمس تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية والمخابز البلدية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما شهدت مدينة كوم حمادة حملة تموينية أسفرت عن تحرير 10 محاضر.