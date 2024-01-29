هل يجوز ثقب الأنف لتعليق حلق؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، حول ما حكم ثقب الفتاة الأنف لتركيب حلق فيه بغرض الزينة؟

دار الإفتاء المصريّة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «ثقب الأذن أبيح للتزين بما جرى به العرف، وأبيح على خلاف الأصل، رغم أن فيه ضررا، لكن هو زينة مرتبطة بالعرف».

ثقب الأذن أبيح للتزين

وأضاف: «ثقب الأنف كذلك، هل ثقب الأنف موجود ومنتشر في عرف الناس، أم غير منتشر، لو غير منتشر يبقى لا يجوز لما فيه ضرر، والأصل أنه لا يجوز ثقب الأنف أو الأذن لتعليق حلق».

حكم الاحتفال بعيد الحب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال متصل حول حكم الاحتفال بعيد الحب، خاصة للخاطب والمخطوبة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»: «لا نرفض الحب فهو من أساسيات الحياة وأمر به الشرع، لكن نرفض الممارسات الخاطئة التى تحدث فيه».

وأكمل: «لا يجوز حتى بين الخاطب والمخطوبة، أي ممارسات من قول أو فعل ينافي الشرع، فهي لا تزال أجنبية عنه، فالخطوبة وعد بالزواج غير ملزم، وهناك معاناة بعد فسخ الخطوبة من تهديدات بسبب ما حدث من قول أو فعل».