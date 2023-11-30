ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة كل يوم في الشتاء؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد البرتقال لا تعد ولا تحصى، ويرتبط ظهورها دائما بفصل الشتاء، نظرا لفاعليته في الوقاية من الأمراض المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كونه مصدر طبيعي لفيتامين سي، الداعم للجهاز المناعي، فما يحدث لجسمك عند تناول برتقالة واحدة يوميا؟

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» إن البرتقال يحتوى على عديد من الألياف الغذائية التي تعزز المناعة وتقلل من الحساسية والإمساك وتقلل من ارتفاع السكر والدهون بعد الوجبات، وتزداد فاعليته عند تناوله بشكل يومي.

فوائد البرتقال في فصل الشتاء

يحتوى البرتقال أيضا على فيتامين سي، وهو مضادات للأكسدة التي تؤخر الشيخوخة، وتقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول وتحمى من الشوارد الحرة التى تدمر خلايا الجسم وتمهد لظهور الأمراض المزمنة، كما أن تناول فيتامين سى، يقلل من ضيق الشعب الهوائية نتيجة المجهود لمرضى الربو.

يمنع فيتامين سي انطلاق الهيستامين، ويزيد من القدرة على التخلص منه، وفقا لما ذكره استشاري المناعة، مشيرا إلى أنه يصاحب نقص مستوى فيتامين سي، زيادة مستوى الهيستامين في الدم، ما يعنى زيادة أعراض الحساسية في أي عضو أو جهاز في الجسم يعاني من الحساسية، مثل: الحكة، أو ضيق الشعب الهوائية، أو تورم الجلد.

ويعمل فيتامين سي أيضا على رفع المناعة، والحماية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وينظم نسب الكوليسترول في الدم، كما أنه يحافظ علي جمال العين، ويحمي من مضاعفات مرض السكر، ويحمي من البرد، ويحمي من التسمم بالرصاص.

أهم الفيتامينات في البرتقال

من ضمن العناصر التي يحتوي عليها البرتقال فيتامين أ، الذى يعزز المناعة وصحة العين والجلد، بالإضافة إلى حمض الفوليك فهو مهم للأمهات والأطفال، لأنه يعزز المناعة ويساعد على تكوين الخلايا والحمض النووي، ومنع العيوب الخلقية فى الأجنة ويحتوي البرتقال فيتامين ب 6، الذي يساعد على إنتاج الهيموجلوبين ويغزز المناعة.