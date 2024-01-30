مسؤول أمريكي: الهجوم على قواتنا قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيري، إنه يتم التحقيق بشفافية في ضلوع عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأوضح «كيربي» خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا قرب حدود الأردن.

أما عن الوضع في غزة فقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي، إنه لا يوجد اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا لكن المحادثات تجري بشكل جيد، لافتا إلى أن مناقشات الهدنة في غزة بناء.