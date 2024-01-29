متحف الفن الإسلامي ينظم دورة تدريبية عن توثيق القطع الأثرية 

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الفن الإسلامي سيقيم دورة تدريبية بعنوان «توثيق القطع الأثرية باستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة»، وذلك في الفترة من 1 فبراير 2024 وحتى يوم 15 من الشهر ذاته، موضحا أنه يجب على المتقدم للحصول على تلك الدورة أن يكون له خلفية عن التصوير والجرافيك وصناعة الفيديو.

متحف الفن الإسلامي

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن متحف الفن الإسلامي سيحدد مقابلة شخصية مع المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «توثيق القطع الأثرية باستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة»، وذلك غدا الثلاثاء، في مواعيد العمل الرسمية للمتحف وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

التحضر للأخضر

وفي ذات السياق أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنه في إطار اتجاه الدولة نحو التحضر للأخضر فقد تم تنفيذ ورشة عمل بمتحف ملوي لمجموعة من طلبة المدارس عن كيفية الحفاظ على البيئة، وتعليمهم كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة منها وكيفية زراعة الأسطح بالسماد البلدي مع ربط ذلك بالقطع الأثرية داخل المتحف.

حماية البيئة في مصر القديمة

وأشار قطاع المتاحف إلى أن مصر اهتمت في العصر البطلمي ليس فقط بحماية البيئة بكل عناصرها، بل واتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة لحماية النظم البيئية والحفاظ عليها، لافتة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال بعض مقتنيات المتحف اليوناني الروماني ومنها لوحة من الحجر الجيري عثر عليها في الفيوم وترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، وجد عليها نقش باللغة اليونانية عبارة عن قانون مقدس بأمر الملك وينص على تجريم قطع الأشجار.