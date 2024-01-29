نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسماعيلية.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024، اليوم الاثنين، في جميع المدارس بنطاق الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الأول والثاني الثانوي 2024 في محافظة الاسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري مدير التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية أصبحت متاحة في جميع المدارس، ويمكن لكل طالب أو ولي أمر الحصول عليها مجانا.

وأكد «بحيري» أن النتيجة يمكن الحصول عليها بنتائج كل مادة على حدة، مشيرا إلى أن الامتحانات تمت دون أي شكاوى في غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في الإدارات السبع الموزعة على مراكز الإسماعيلية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يجري العمل على تصحيح ورصد درجات امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المدارس تمهيدا لإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد النتيجة من محافظ الإسماعيلية فور انتهاء أعمال التصحيح، وإعلانها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.