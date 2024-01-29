ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالمنوفية

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2024، وذلك بعد انتهاء الامتحانات لشعبتين العلمي والأدبي، 9 يناير الماضي في جميع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالمنوفية لعام 2024، ظهرت في جميع المعاهد هذا الأسبوع، بعد أعمال التصحيح والمراجعة عليها واعتمادها خلال الفترة الماضية.

وأوضح «الصباغ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع الطلاب والطالبات يمكنهم الذهاب إلى المعاهد والحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بالنسبة للشعبتين العلمي والأدبي للصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري.

بداية الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت يوم 24 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين على أن تنتهي 9 فبراير، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل.