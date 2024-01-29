محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.87%

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة؛ إذ تقدم للامتحانات 189 ألفا و766 طالبا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألفا و973 طالبا.

ترتيب الإدارات التعليمية

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالي:

في المركز الأول (الهرم) الثاني (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (6 أكتوبر)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق أكتوبر) ، الرابع عشر ( منشاة القناطر)، الخامس عشر (أطفيح)، السادس عشر (بولاق الدكرور)، السابع عشر (الحوامدية)، الثامن عشر (كرداسة)، التاسع عشر (أوسيم)، العشرون (أبو النمرس) والحادي والعشرون (الواحات البحرية).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهني، وبلغت نسبة النجاح 96.85%، وبمدارس الصم وضعاف السمع 100%، و92.59% للمكفوفين.