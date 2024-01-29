«تعليم المنوفية»: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي خلال يومين

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في جميع المدارس، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى يوم 23 يناير الجاري.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها واعتمادها في بعض المدارس، مشيرا إلى أن هناك بعض مدارس لم تنته من التصحيح حتى الآن.

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض المدارس أعلنت ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بعد الانتهاء من تصحيحها واعتمادها، مشيرا إلى أنه وجه بتحري الدقة والشفافية أثناء عملية التصحيح والمراجعة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الأول، والتي بدأت يوم 27 يناير الجاري، وتستمر لمدة 14 يوما.