كشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بني سويف.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، تواصل أعمال تصحيح امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي والمراجعة والرصد في كل المواد الدراسية، وفق الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، مرجحًا أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بني سويف، قبل منتصف الأسبوع المقبل.

المراجعة الدقيقة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وشدد وكيل تعليم بني سويف، في بيان، على المصححين، بضرورة المراجعة الدقيقة، وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، فضلا عن عملية المراجعة والرصد تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، مع الوقوف في صف الطالب عند التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وتتيح مديرية التربية والتعليم في محافظ بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على الموقع الرسمي للمديرية والمحافظة، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها فور اعتمادها من المحافظ، من هـنـا، وكذلك إعلانها داخل كل المدارس الاعدادية بالمحافظة.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، الأربعاء الماضي بمادة العلوم.