في أول ظهور له.. شريف حلمي يكشف بندوة «الوطن» تفاصيل أزمته الصحية

كشف الفنان شريف حلمي، في أول ظهور له من خلال ندوة تكريمه بجريدة «الوطن» تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في خضوعه لعملية جراحية في المخ.

شريف حلمي يكشف تفاصيل أزمتة الصحية

وقال الفنان شريف حلمي إنه لم يكن يشعر بأي «تعب» قبل الأزمة الصحية الشديدة التي تعرض لها، وكان خلال هذه الفترة يضع كل تركيزه على الكتابة، ولكنه على مدار ستة أيام شعر بصداع شديد فكان يأخذ له المسكنات ولم يتوقع إطلاقا أن يكون مصابا بأي شيء آخر، قائلا: «في الوقت دا لقيت دكتور أشرف زكي بيكلمني بيقولي أنت فين، قولتله في المعادي، قالي تحب تعمل خير، وبعتلي لوكيشن روحت لقيته عند دكتور عاطف عوض لأنه كان تعبان وكأنها كانت إشارة، وهناك قابلت روجينا وحاطط إيدي على رأسي لقيتها اتخضت وقالتلي مالك لازم تروح تكشف، وعملت كدا لأنها عاشت دا مع زوجها الدكتور أشرف».

وتابع شريف حلمي بأنه في اليوم التالي وجد تليفون من دكتور أشرف زكي يذكره بموعد الطبيب، وبالفعل ذهب وخضع لأشعة بالصبغة ثم خضع لرنين طيفي وبعد خمسة عشر يوما مع وصول نتيجة الأشعة، «لقيت الدكتور بيقولي لازم نخضع لعملية في المخ في خلال وقت قليل جدا لأن فيه ورم في الناحية اليمنى من المخ ويرجح بنسبة 70% أنه خبيث».

وأضاف حلمي بأنه أخبر الطبيب بأنه لن يتمكن من الخضوع للعملية في الوقت الحالي قائلا: «مشيت وأنا مش عارف أعمل إيه ودكتور أشرف زكي لقيته بيكلمني بيقولي أنا في نادي النقابة، تعالى، روحت لقيته مع أيمن عزب وقولتلهم اللي حصل، بدأ دكتور أشرف يروح في أي مكان يلاقي فنان يخليه يكلمني علشان يحمسني ويدعمني رامز جلال وهنيدي، الحقيقة أشرف حاوطني بكم من الدعم، نقابة محترمة ونقيب محترم».

وتابع حلمي حديثه بأنه بدأ يستسلم للأمر الواقع، ويذهب إلى بعض الأماكن فأخذ ابنه وذهب به إلى المقابر ليعرفه على مقابر أسرته، قائلا: «بدأت أقوله إن هبقى هنا وخد كذا وسوي كذا وأعرفه كل حاجة وأكلم الناس اللي زعلانين مني وزعلان منهم، وبستعد خلاص لحد مدخلت العملية بمنتهى الشجاعة وبعد مدخلت وعملتها كانت مفاجأة الدكتور إنه قالي مبروك دا طلع خراج مش ورم».