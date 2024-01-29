بدء تدريب الدفعة الثانية من المعلمين الجدد على «التأهيل التربوي» بكفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بدء البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمُعلمين الجدد «الدفعة الثانية» من مُعلمي مسابقة 30 ألف مُعلم، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

إكساب المشاركين المعرفة والمهارات

وقال وكيل الوزارة، إنّه حرص على متابعة اليوم الأول لتدريبات برنامج التأهيل التربوي للمُعلمين الجدد «الدفعة الثانية»، لافتاً أنّ الهدف العام لهذا البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أنّ الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل التربوي للمُعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف مُعلم، يتم على مدار أربعة أيام، وتتناول الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول الإطار العام لجدارات المُعلمين، وخصائص المُتعلمين واحتياجاتهم، والدمج التعليمي، بالإضافة إلى أفكار التخصص الرئيسية ونواتج التعلم، ويتضمن اليوم الثاني استراتيجيات أهمية الأنشطة الصفية واللاصفية ومفهوم أنواع المواهب، واكتشافها، بجانب عيوب التقويم التقليدي، والتقييم الحقيقي «مفهوم ملامح أدوات قواعد تقدير المهام الأدائية».

تدريب الدفعة الثانية من المُعلمين الجدد

كما يتناول التدريب في اليوم الثالث موضوعات التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، وأخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا، فضلاً عن مفهومي «إدارة الصف»، و«ضبط الصف»، واستراتيجيات إدارة الصف بكفاءة، وتصميم خريطة المنهج، أما اليوم الرابع فيتناول موضوعات أكاديمية المناهج، والمهارات الحياتية والتربية الإيجابية والقضايا العالمية، ونافذتي اللغة العربية والرياضيات والتقييم، بالإضافة إلى المحتوى الرقمي، وأنشطة التوكاتسو، والتنمية المهنية للمُعلمين.