يترقب آلاف الطلاب والطالبات بمحافظة كفر الشيخ، الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة كفر الشيخ، ورابط الحصول عليها، إذ تستعد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإعلانها خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لكلا الامتحانات الورقية والإلكترونية، ثم اعتمادها تمهيدًا لإعلانها سواء عبر الروابط الإلكترونية، أو من خلال المدارس، كل مدرسة على حدة، أو عبر الصفحات الرسمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة كفر الشيخ سيكون نهاية الأسبوع الجاري، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ولم يتبقى سوى اعتماد النتائج من قبل مديري الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية، ومن ثم إعلانها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية عقب إعلان النتيجة

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنّه بعد تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة كفر الشيخ سيتم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، حتى يتكمن الطلاب وأولياء أمورهم من مراجعة الورقة الامتحانية، ورصد الدرجات في حالة تظلمهم من النتيجة.

وجرى عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، للصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من يوم الأحد 14 يناير وحتى يوم الأربعاء 23 يناير 2024.